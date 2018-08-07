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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزل بقليوب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:19 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزل بقليوب السيطرة على حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت قوات الحماية بقليوب بمساعدة الأهالى من السيطرة على حريق شب فى منزل قديم بقرية، حيث أتت النيران على محتوياته دون وقوع أى خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز قليوب بلاغا بوقوع حريق فى منزل قديم بقرية طنان دائرة المركز، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران بمساعدة أهالى القرية وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في منزل سكنى بقرية طنان دائرة مركز قليوب ومكون من طابق واحد ومسقوف بالأخشاب وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. 
 

 


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