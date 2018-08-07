الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزل بقليوب

القليوبية - نيفين طه

تمكنت قوات الحماية بقليوب بمساعدة الأهالى من السيطرة على حريق شب فى منزل قديم بقرية، حيث أتت النيران على محتوياته دون وقوع أى خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.