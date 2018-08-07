الحكومة تعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد بالأمر المباشر

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، للاستفادة من الاستثمارات.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.