الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى يسيطر على منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية بأن الجيش اليمنى بدعم من تحالف دعم الشرعية - الذى تقوده المملكة العربية السعودية - سيطر على منطقة الملاحيظ مركز مديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمالى اليمن .

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "إن السيطرة على المنطقة جاءت عقب مواجهات مع ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران".

يأتى هذا فى وقت قال فيه المتحدث باسم قوات التحالف العربى، باليمن، العقيد تركى المالكى إن التحالف يخوض حربًا مع التنظيمات الإرهابية باليمن كتنظيمى القاعدة فى جزيرة العرب، وداعش الإرهابى، والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .