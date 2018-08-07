الجزائر تدين هجوما استهدف عرضا عسكريا بفنزويلا

الجزائر (أ ش أ)

أدانت الجزائر الهجوم الذى استهدف الاحتفال بالذكرى الـ81 لتأسيس الحرس الوطنى الفنزويلى، مجددة "رفضها القاطع" لاستعمال العنف لأغراض سياسية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - فى بيان مساء أمس الإثنين، "إن الجزائر تدعو كل الفاعلين الحاضرين إلى احترام الإرادة الشعبية وتفضيل الحوار والمصالحة لمعالجة المشاكل، التى قد تطرح أمام المجتمع الفنزويلى والشعب الفنزويلى الصديق".

وأكد البيان أن الجزائر "على قناعة بأن الحكومة والشعب وكل القوات الحية بفنزويلا تمتلك القدرة والحكمة اللازمة التى تمكنها من تجاوز الصعوبات الحالية ووضع بلدها على طريق السلام والاستقرار والتطور".

يذكر أن طائرتين بدون طيار انفجرتا - يوم السبت الماضى - بالقرب من المنصة الرئاسية خلال عرض عسكرى بكاراكاس.