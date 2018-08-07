video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تدين هجوما استهدف عرضا عسكريا بفنزويلا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:00 ص
الجزائر تدين هجوما استهدف عرضا عسكريا بفنزويلا حادثا اغتيال الرئيس الفنزويلى مادورو
الجزائر (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدانت الجزائر الهجوم الذى استهدف الاحتفال بالذكرى الـ81 لتأسيس الحرس الوطنى الفنزويلى، مجددة "رفضها القاطع" لاستعمال العنف لأغراض سياسية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - فى بيان مساء أمس الإثنين، "إن الجزائر تدعو كل الفاعلين الحاضرين إلى احترام الإرادة الشعبية وتفضيل الحوار والمصالحة لمعالجة المشاكل، التى قد تطرح أمام المجتمع الفنزويلى والشعب الفنزويلى الصديق".

وأكد البيان أن الجزائر "على قناعة بأن الحكومة والشعب وكل القوات الحية بفنزويلا تمتلك القدرة والحكمة اللازمة التى تمكنها من تجاوز الصعوبات الحالية ووضع بلدها على طريق السلام والاستقرار والتطور".

يذكر أن طائرتين بدون طيار انفجرتا - يوم السبت الماضى - بالقرب من المنصة الرئاسية خلال عرض عسكرى بكاراكاس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تدين محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس فنزويلا

وزير الخارجية الأمريكى ينفى علاقة واشنطن بمحاولة اغتيال رئيس فنزويلا

الجزائر

فنزويلا

اخبار الجزائر

اخبار فنزويلا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة