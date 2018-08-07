التضخم بفنزويلا يصل لـ82700% فى يوليو.. وسيتجاوز مليون% بنهاية العام

كتبت فاطمة شوقى

يواصل معدل التضخم فى فنزويلا الارتفاع وبلغ معدله السنوى 82776 %، ويتضاعف فى البلاد كل 26 يوما ، ووفقا لصحيفة "النيوبو إيرالدو" الأرجنتينية فإن التضخم فى فنزويلا يتضاعف 5.65 مرات فى الأشهر الخمسة المتبقية من العام الجارى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقا لصندوق النقد الدولى فإن التصخم سيصل إلى أكثر من مليون%، وتسقط فنزويلا فى دوامة التضخم الجامح فى سياق الانهيار الاقتصادى المستمر منذ انهيار صناعة النفط.

ووفقا للبيانات التى أصدرتها الجمعية الوطنية ، فإن التضخم سجل معدل شهرى قدره 125% فى يوليو، وهو المعدل الذى يدمر القدرة الاستيعابية للفنزويليين، وهذا هو السبب فى أن الحد الأدنى للأجور المدفوع فى شهر واحد لعامل فنزويلى لا يصل الى حتى سعر كيلو من الحم.

وقال الخبير الاقتصادى الفنزويلى أورلاندو أوتشوا، إن فنزويلا فى طريقها لتسجيل معدل شهرى متوسط التضخم أكثر من 100%، بالنظر إلى أن معدل الأشهر الثلاثة الماضية كانت فوق هذا المستوى.

وقال أوشا، إن توقعات صندوق النقد الدولى البالغة مليون% سيتم التوصل اليها بمتوسط معدل شهرى يبلغ 115% وإذا تم تعديل متوسط معدل 125% المعلن فى يوليو، ولذلك فإن المعدل السنوى سيكون أعلى بكثير من المليون، مضيفًا: "الوضع مضطرب جدا ولكن كما تبدو الأمور، فإننا نهدف بمعدل سنوى قدره 700000% وبسهولة سيتجاوز المليون إذا لم تدخل على الفور خطة لمكافحة التضخم متماسكة وذات مصداقية، ومع ذلك لا يمكن الوصول إليها فى ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك يرجع لاسباب سياسية ولأسباب ايديولوجية، حيث أن الحكومة غير مهتمة بإجراء التغييرات وبالتالى لا يوجد شىء سيوقف التضخم عن تجاوز مليون شخص".

وبدأت الجمعية الوطنية لقياس التضخم فى يناير من العام الماضى لتغطية الفراغ الذى تم إنشاؤه من قبل البنك المركزى الفنزويلى عندما توقف عن الإبلاغ عن البيانات الاقتصادية.