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التحقيق فى سرقة كراسات إجابات امتحانات الدور 2 للمرحلة الإعدادية بالمعهد الدينى بقليوب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:58 م
التحقيق فى سرقة كراسات إجابات امتحانات الدور 2 للمرحلة الإعدادية بالمعهد الدينى بقليوب اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبيه
كتب – محمد قاسم
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بدأ أحمد رأفت وكيل نيابة قليوب برئاسة المستشار أحمد الجيلانى رئيس النيابة، التحقيق واقعة سرقة أوراق إجابات امتحانات طلبة الصف الأول والثانى الإعدادى "الدور الثانى" من داخل حجرة كنترول المعهد الدينى بقليوب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا من مدير المعهد الدينى بقليوب باكتشافه وجود كسر بباب حجرة الكنترول وسرقة عدد كبير من أوراق إجابات امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى "الدور الثانى" من داخل الحجرة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.


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