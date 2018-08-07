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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:26 ص
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التحالف العربى يؤكد التزامه بمحاربة التنظيمات الإرهابية باليمن

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:00 ص
التحالف العربى يؤكد التزامه بمحاربة التنظيمات الإرهابية باليمن المتحدث باسم قوات تحالف إعادة الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى
الرياض (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم قوات تحالف إعادة الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى التزام التحالف بمحاربة التنظيمات الإرهابية فى اليمن؛ للقضاء على التطرف والإرهاب حفاظا على الأمن العالمى.

وقال المالكى - فى تصريحات صحفية بثته وكالة الأنباء السعودية - إن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية فى اليمن كتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابى والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التى تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر، ولقد نفّذ التحالف ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية والبحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة، ضمن جهود التعاون الدولى للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي.

وأضاف "تابعنا ما تم نشره اليوم بوكاله (اسوشيتد برس) بعنوان (حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، الحلفاء والقاعدة)، وأن ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأى الشخصى للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة، وكان الأولى بالكاتبة تحرى الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف فى محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية فى هذا الجانب مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة".

 


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