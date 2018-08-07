التحالف العربى: ما نشرته اسوشيتد برس حول الأوضاع باليمن استنتاجات خاطئة

كتب - أحمد صلاح العزب

أعلن التحالف العربى أن مانشرته وكالة أسوشيتد برس حول الأوضاع باليمن ما هى إلا روايات واستنتاجات خاطئة حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.