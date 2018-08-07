الرئيسية أخبار عربية التحالف العربى: ما نشرته اسوشيتد برس حول الأوضاع باليمن استنتاجات خاطئة الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:34 ص الناطق باسم التحالف العربى كتب - أحمد صلاح العزب إضافة تعليق أعلن التحالف العربى أن مانشرته وكالة أسوشيتد برس حول الأوضاع باليمن ما هى إلا روايات واستنتاجات خاطئة حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل. إضافة تعليق التحالف العربى اليمن اكسترا نيوز أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة