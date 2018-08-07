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البورصة تجرى جلسة تجريبية لنظام التداول على الأسهم الأقل عن 2 جنيه

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:32 ص
البورصة تجرى جلسة تجريبية لنظام التداول على الأسهم الأقل عن 2 جنيه محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، وذلك للتعديلات المقترحة على أنظمة التداول الخاصة بالعلامة العشرية الثالثة لعملة التداول، وذلك يوم الأحد الموافق 12 أغسطس بعد جلسة التداول فى حدود الساعة 3.30 مساءً.
 
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الاثنين على تراجع.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.
 

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