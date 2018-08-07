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خالد صلاح
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البنوك والسيارات تدفع الأسهم الأوروبية للصعود وأونى كريديت يتألق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:37 ص
البنوك والسيارات تدفع الأسهم الأوروبية للصعود وأونى كريديت يتألق بورصة أوروبا
(رويترز)
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ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بنتائج بنك أونى كريديت فى حين لقيت نتائج أعمال كومرتس بنك استقبالا فاترا.
 
وجاءت المكاسب فى أوروبا فى أعقاب جلسة تداول قوية فى آسيا مع تحويل المستثمرين فى آسيا تركيزهم من الحرب التجارية المعقدة إلى نتائج الشركات التى يمكن أن تؤثر على السوق بسهولة.
 
وزادت أسهم أونى كريديت 2.2% لتتصدر المؤشر ميب الإيطالى بعد أن أظهرت نتائج أعمال أكبر بنك إيطالى من حيث الأصول أن أرباحه فى الربع الثانى من العام انخفضت أقل من المتوقع.
 
وصعد المؤشر ميب الإيطالى 0.6% متفوقا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبى الذى كسب 0.3%.
 
ونزل سهم كومرتس بنك 3.5% ليتذيل المؤشر داكس الألمانى إذ جاء رد الفعل المستثمرين سلبيا على احتياطى رأس المال الذى جاء دون المتوقع والتوقعات بجنى إيرادات أقل من العملاء من الشركات فى 2018.
 
وقفز المؤشر داكس الألمانى 0.6% بفضل شركات صناعة السيارات المدرجة على المؤشر.
 

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