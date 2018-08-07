البنتاجون: نعمل مع حلفائنا فى الخليج للتأكد من تدفق التجارة والملاحة فى العالم

واشنطن (أ ش أ)

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن القوات الأمريكية تعمل مع حلفائها فى الخليج وباقى دول العالم "للتأكد من تدفق التجارة والملاحة الحرة فى كل المناطق فى العالم، بما فيها مضيق هرمز".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى ربيكا ريبيرتش ـ لقناة الحرة الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لديها "قوات بحرية تعمل بشكل مشترك فى المنطقة، وستكون جاهزة عند الحاجة".

وأشارت إلى أن "القوات الأمريكية بدأت بالمراقبة والتقييم بالتزامن مع زيادة النشاط البحرى فى مضيق هرمز الأسبوع الماضي"، حيث أجرت عناصر الحرس الثورى الإيرانى مناورات بحرية.