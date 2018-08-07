البترول تضيف 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى خلال أكتوبر المقبل

كتب أحمد أبو حجر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة نحو 600 مليون قدم مكعب إضافية جديدة من الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل من خلال تشغيل المرحلة الثانية من مشروعى المرحلة الثانية من مشروع حقول شمال الاسكندرية حقلا "جيزة وفيوم"، وحقول المرحلة 9 ب من بمنطقة غرب الدلتا العميق.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا نحو 6 ميارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى ارتفاعا من 3.8 مليار قدم مكعب مطلع عام 2016، وتستهدف الوزارة العمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التوقف عن استيراد الغاز المسال، وتحقيق الاكتفاء الذاتى مع نهاية العام الحالى.

500 مليون قدم من المرحلة الثانية من حقول غرب الدلتا

وتعمل وزارة البترول بالتنسيق مع شركة بى بى الإنجليزية على تنمية أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) والتى تشمل حقلى جيزة وفيوم ، وفق خطة عاجلة لبدء الإنتاج الرسمى من الحقلين مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بمعدلات إنتاج تتراوح ما بين 500 – 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم كلا من شركة "بى بى" الإنجليزية ، وشركة ديا الألمانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الاسكندرية -حقلا ليبرا وتورس - منتصف مايو 2017 بطاقة إنتاجية تصل لنحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.

وتبلغ احتياطيات المشروع المؤكدة بجميع مراحله وحقوله حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات.

المرحلة 9 B بمنطقة غرب الدلتا العميق

تبدأ شركة شل إنتاج الغاز الطبيعى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط خلال النصف الاول من شهر أكتوبر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، من خلال ربط بئرين من آبار المرحلة الأولى بالمشروع، كما سيتم الانتهاء من حفر باقى الآبار والبالغ عددها 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين فى الربع الثالث من 2019 للوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يومياً.

ويضم مشروع المرحلة التاسعة (ب) 8 آبار إنتاجية، وبئرين استكشافيين، سيتم تنفيذهم على مرحلتين، حيث بدأت شركة شل أعمال الحفر للبئر الاستكشافى الأول المسمى سافير ساوث إيست 1.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق يرافقه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية فى ذلك الحين، قد افتتح فى 6 أبريل 2015 مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياة العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9-أ) الذى يبلغ معدل إنتاجه 400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى و2500 برميل يومياً من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار التابع لشركة البرلس للغاز.