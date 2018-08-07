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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:14 م
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الإمارات ردا على شكوى قطر: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف للإضرار بالمواطن القطرى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:49 م
الإمارات ردا على شكوى قطر: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف للإضرار بالمواطن القطرى الدكتور أنور قرقاش
إيمان حنا
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قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصرى تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى وترفض أى شكل من أشكال التمييز العنصرى.

وترد المذكرة التى قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التى قدمتها قطر فى مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعى للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر فى 5 يونيو 2017.

وتشير المذكرة التى قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر فى 5 يوليو 2018 والذى يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين فى دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الامم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.

وتشير دولة الإمارات إلى أن الإجراءات التى اتخذتها موجهة بشكل أساسى تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الامارات ودوّل اخرى فى المنطقة وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف باى شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطرى والذى يعانى من تصرفات حكومته وتوجهاتها.


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