الإحصاء يعلن "القاهرة" الأكثر نصيبا من مشروعات القطاع العام بـ5.8 مليار جنيه

استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مشروعات القطاع العام/ الأعمال المنفذة خلال العام المالى 2016/ 2017، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة بالمحافظة 5.844 مليار جنيه، تلاها محافظة الجيزة بنحو 3 مليارات جنيه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم المشروعات الإنشائية للقطاع العام / الأعمال المنفذة خلال العام المالى 2016/ 2017، جاءت محافظة الدقهلية الأقل نصيباً فى مشروعات القطاع العام، حيث نفذ بها مشروعات إنشائية بقيمة 589 مليون جنيه فقط.

كما أشار التقرير الإحصائى، إلى قيمة ما تم تنفيذه من مشروعات من قبل القطاع العام فى عدد من المحافظات، والتى جاءت كالتالى:

- الإسكندرية، بقيمة 2.062 مليار جنيه.

- الشرقية، بقيمة 1.309 مليار جنيه.

- القليوبية، بقيمة 1.766 مليار جنيه.

- البحيرة، بقيمة 973 مليون جنيه.

- أسوان، 848 مليون جنيه.