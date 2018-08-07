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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
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الإحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:25 م
الإحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية أرشيفية
أ ش أ
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اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلى، 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، حيث أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة قراوة بني حسان فى سلفيت، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة قباطية فى محافظة جنين إضافة إلى اعتقال نجل الأسير غسان ذوقان من محافظة نابلس ومعتقل واحد من كل من بلدة بيت عور التحتا فى محافظة رام الله ومن بلدة بيت أمر فى محافظة الخليل.
 
وفي سياق آخرأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  بأن عدد الأسرى المرضى القابعين فى مستشفى سجن "الرملة" الإسرائيلى ارتفع إلى 19 أسيرا يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة.
 
وأضافت الهيئة أن المرضى هناك يعانون من سياسة الإهمال الطبى المتعمد حيث انعدام الخدمات الطبية والصحية وعدم تشخيص الحالات المرضية وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم ومساومة الأسرى على العلاج وتقديم المسكنات والمنومات.
 
وأشارت إلى تفاقم الحالة الصحية للأسير إياد حريبات فى ظل عدم تقديم العلاجات اللازمة لحالته الصحية التى تزداد سوءا يوما بعد آخر والحالة الصحية للأسير معتصم رداد الذى يعاني العديد من الأمراض منها سرطان فى الأمعاء وقصور بعمل القلب، والربو، ومشاكل بالعظام، وتآكل بالجلد وأوجاع بالكتف والمفاصل، ومشاكل بالرؤية ومشاكل بالفقرات وغيرها.
 
وتعتبر الحالات المرضية القابعة "بالرملة" الأصعب فى السجون فهناك المصابون بالرصاص والمعاقون والمشلولون والمصابون بأمراض وأورام خبيثة يعانون منذ سنوات من تفاقم الأمراض فى أجسامهم ومن سياسة الإهمال الطبى، ومن المماطلة فى الاستجابة لطلبات الإفراج المبكر لأسباب صحية، والتى يتقدم بها المحامون إلى اللجان الإسرائيلية المختصة بهذا الشأن.

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