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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
 
 والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 27 36
 
وسط الدلتا 26 35
 
الإسكندرية 24 31
 
بلطيم 26 32
 
مطروح 23 30
 
السلوم 22 32
 
سيوة 25 39
 
بورسعيد 26 31
 
دمياط 25 31
 
العريش 22 32
 
رفح 21 31
 
الإسماعيلية 26 36
 
السويس 26 35
 
رأس سدر 25 36
 
نخل 22 34
 
نويبع 29 37
 
طابا 27 34
 
كاترين 20 34
 
الطور 27 37
 
شرم الشيخ 31 38
 
الغردقة 30 39
 
مرسى علم 29 37
 
الفيوم 24 37
 
بنى سويف 24 37
 
المنيا 24 38
 
أسيوط 24 38
 
سوهاج 27 39
 
قنا 28 41
 
الأقصر 27 42
 
أسوان 29 42
 
أبوسمبل 30 41
 
الوادي الجديد 28 42
 
شلاتين 28 38
 
أبو رماد 28 37
 
راس حدربة 29 35
 
حلايب 30 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

 
المدينة 32 45
 
الرياض 29 43
 
المنامة 33 40
 
أبوظبى 32 41
 
الدوحة 33 42
 
الكويت 33 47
 
دمشق 17 36
 
بيروت 26 30
 
عمان 18 32
 
القدس 20 29
 
غزة 25 31
 
بغداد 29 43
 
مسقط 30 37
 
صنعاء 14 26
 
الخرطوم 26 37
 
طرابلس 26 32
 
تونس 24 30
 
الجزائر 22 29
 
الرباط 20 30
 
نواكشوط 22 28
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 16 32
 
اسطنبول 24 31
 
اسلام اباد 25 31
 
نيودلهي 26 31
 
جاكرتا 23 32
 
بكين 24 29
 
كوالالمبور 24 32
 
طوكيو 24 28
 
أثينا 24 34
 
روما 21 34
 
باريس 18 35
 
مدريد 19 38
 
برلين 23 35
 
لندن 16 29
 
مونتريال 20 29
 
موسكو 12 22
 
نيويورك 24 32
 
واشنطن 24 32
 
 

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