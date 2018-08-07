الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس بشكل أكبر من درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد نشاطا خفيفا للرياح بعد الساعة 6 مساء، ما يؤدى إلى تقليل نسب الرطوبة وعدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وحول ارتفاع درجات الحرارة فى القارة الأوربية، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، والذى يذاع على قناة صدى البلد، إن التغييرات المناخية أثرت على أوروبا والعالم كله، مبينا أن منخفض متولد على شمال المملكة المغربية وصل إلى أوروبا وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت فى بعض الأماكن إلى 46 درجة مئوية، بالتزامن مع عدم وجود تكييفات باردة أو مراوح هناك، ما يؤدى إلى ارتفاع عدد حالات الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بأسباب التغييرات المناخية التى يشهدها العالم، أوضح أن الثورة الصناعية والاستخدام المفرط للفحم والبترول، أدى إلى ظهور طبقة من الملوثات حول الكرة الأرضية، حالت دون خروج الأشعة الضارة إلى الفضاء، والتى ساهمت بظاهرة الاحتباس الحرارى، فرفعت درجة حرارة الأرض إلى 3. الى .6 درجة، مؤكدا أنه فى حال ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين سيؤدى إلى كارثة فى العالم كله.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الحجاج إلى استخدام "الشمسيات" للوقاية من التعرض المباشر للشمس هناك، خاصة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وشرب كمية كبيرة من المياه، واللجوء إلى القوافل الطبية فى حال ارتفاع درجة حرارة الجسم ولو درجة واحدة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع، قال من المتوقع أن تترواح درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 31، والوجه البحرى والقاهرة ستتراوح 36 – 37، وجنوب سيناء 37 – 38، وشمال الصعيد 37 – 38، وجنوب الصعيد 40 – 41.