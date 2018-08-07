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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:59 م
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اعتقال 7 أشخاص بمقدونيا للاشتباه فى ارتكابهم أعمالا إرهابية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:24 ص
اعتقال 7 أشخاص بمقدونيا للاشتباه فى ارتكابهم أعمالا إرهابية شرطة مقدونيا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة المقدونية اعتقال 7 أشخاص للاشتباه فى تورطهم بإرتكاب أعمال إرهابية، ومشاركتهم كمقاتلين فى الحروب فى كل من سوريا والعراق.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم /الثلاثاء، أن جميع المشتبه بهم يحملون الجنسية المقدونية، وتتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما، وتم اعتقالهم بناء على مذكرات اعتقال دولية صادرة بحقهم، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه اتهامات إليهم تتعلق بالمشاركة فى صفوف جيش وشرطة دولة أجنبية وتشكيلات شبه عسكرية.
 
وأضافت الشبكة أنه وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، فإنه من غير القانونى المشاركة فى صفوف أى جماعة شبه عسكرية أو نزاعات مسلحة بالخارج،  مشيرة إلى أنه فى حال إدانتهم، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
 

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