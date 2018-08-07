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استشهاد فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لشمال قطاع غزة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:48 ص
استشهاد فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لشمال قطاع غزة طيران الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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استشهد فلسطينيان اليوم الثلاثاء، فى قصف إسرائيلى استهدف مجموعة من المواطنين فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة الأقصى إن الطواقم الطبية نقلت جثمانى شهيدين إلى المستشفى الاندونسى شمال قطاع غزة، فى وقت قالت فيه وزارة الصحة على لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة إنها تتابع التطورات الميدانية شمال قطاع غزة وستقوم بالإعلان عن أى إصابات لحظة وصولها.

وأفادت إذاعات فلسطينية محلية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على مجموعة من المواطنين كانت بالقرب من موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس شمال القطاع، ونقلت الإذاعات عن شهود عيان قولهم " إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلى شمال غزة".

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى - فى بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية - "إنه ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع غزة قامت دبابة بقصف موقع حماس الذى أطلقت منه النيران، ولم تقع إصابات فى صفوف قواتنا.. وأن جيش الدفاع سيتحرك ضد أى نية هجومية وأى اعتداء ضد قواتنا ويعتبر منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن كل ما يحدث فى قطاع غزة أو ينطلق منه".

فيما قالت مصادر فلسطينية إن كتائب القسام تزف الشهيدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوى من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر القصف الإسرائيلى.

 


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