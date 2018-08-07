ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الاثنين على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة واصل فى الانخفاض ليغلق عند مستوى 15,645 نقطة وسط أحجام تداول أقل من متوسطة، مضيفا أن EGX30 اخترق خط الاتجاه الهابط الذى بدأ فى مايو، وهو يقوم حاليًا بالتراجع لإعادة اختباره.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرسم البيانى للساعة، يختبر المؤشر الرئيسى اتجاه صاعد ثانوى أيضاً مما يؤكد الإطاران الزمنيان أن المؤشر قد يصل إلى دعم خلال 100 نقطة، متابعة سوف يظل التداول على المدى القصير والمتاجرة السريعة موصى بهما حتى تتحسن أحجام التداول.