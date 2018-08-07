ارتفاع اليورو بنسبة 0.25% متعافيا من أدنى مستوياته فى نحو 6 أسابيع

(رويترز)

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوياته فى نحو ستة أسابيع الذى بلغه فى الجلسة السابقة، لكن العملات الرئيسية ظلت تتحرك فى نطاقات واسعة مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة فى أسواق العملة.

وقال فيراج باتل خبير العملة لدى بنك آي.إن.جى فى لندن "فى هذه المرحلة من الدورة، الأسواق متيقنة إلى حد كبير من الخطوة التالية التى سيتخذها مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، ويحتاج الدولار لمحرك جديد يخرجه من نطاقه الحالى".

وتتوقع أسواق المال زيادات أخرى لأسعار الفائدة بواقع 40 نقطة أساس من مجلس الاحتياطى خلال بقية العام الحالى بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.

وارتفع اليورو نحو 0.25 % إلى 1.1583 دولار اليوم الثلاثاء، بعد نزوله أمس الاثنين إلى 1.1530 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 28 يونيو بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون التوقعات.

وكان الدولار الأسترالى من العملات التى سجلت تحركات كبيرة فى الأسواق، حيث ارتفع 0.5% إلى أعلى مستوياته فى أسبوع عند 0.7427 دولار أمريكى بعدما أبقى البنك المركزى سياسته النقدية دون تغيير.

ومع ظهور بعض العلامات على تماسك اليوان الصينى عقب هبوطه فى الآونة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، تلقى الدولار الأسترالى أيضا بعض الدعم.

وارتفعت الليرة التركية أمام العملة الأمريكية بعدما قالت سي.إن.إن ترك نقلا عن مصادر دبلوماسية إن وفدا من المسؤولين الأتراك سيتجه إلى واشنطن فى غضون يومين لبحث خلاف قائم بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسي.

وجرى تداول الليرة عند 5.2750 ليرة للدولار بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.