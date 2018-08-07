video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار وسط إقبال على الشراء

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:34 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار وسط إقبال على الشراء الذهب _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار والإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار فى الآونة الأخيرة.
 
وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل فى وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية.
 
واستقر الذهب فى التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.
 
وتراجعت أسعار الذهب نحو 12% منذ منتصف أبريل ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قوة الدولار، وقال مستثمرون إن المعدن النفيس لم يستفد إلى حد بعيد من الضبابية السياسية التى هيمنت على الأسواق فى الآونة الأخيرة، حيث دفعت التوترات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة صوب الدولار.
 
وانخفض الدولار الأمريكى المقوم به الذهب أمام عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية من جديد حدت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.
 
وارتفعت الأسواق الآسيوية اليوم بفضل تعافى أسواق الأسهم فى الصين، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثير المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 % فى المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.
 
وصعد البلاتين 0.9 % إلى 828.49 دولار للأوقية فى حين كسب البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-8-2018 فى مصر

الذهب

الدولار

انخفاض

ارتفاع

اسعار الذهباليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة