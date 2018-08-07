ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار وسط إقبال على الشراء

(رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار والإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار فى الآونة الأخيرة.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل فى وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية.

واستقر الذهب فى التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12% منذ منتصف أبريل ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قوة الدولار، وقال مستثمرون إن المعدن النفيس لم يستفد إلى حد بعيد من الضبابية السياسية التى هيمنت على الأسواق فى الآونة الأخيرة، حيث دفعت التوترات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة صوب الدولار.

وانخفض الدولار الأمريكى المقوم به الذهب أمام عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية من جديد حدت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.

وارتفعت الأسواق الآسيوية اليوم بفضل تعافى أسواق الأسهم فى الصين، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثير المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 % فى المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 % إلى 828.49 دولار للأوقية فى حين كسب البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.