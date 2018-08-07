اجتماع عربى لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030

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استعرض اجتماع فريق عمل متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 فى مجال الثقافة بالدول الغربية خطط تنفيذ التنمية الثقافية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الدكتور محمد الهاجرى مدير إدارة الثقافة بالجامعة العربية، إن الاجتماع يعد الثالث لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 الخاصة بلجان الثقافة.

وأضاف الهاجرى، فى تصريح اليوم على هامش الاجتماع، أن المملكة العربية السعودية قدمت ورقة عمل تتضمن خطتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة والتى بدأت بها على أرض الواقع، متابعا: "إننا استلمنا خطة التنمية فى الكويت والإمارات وعمان والأردن ولبنان.

وأكد الهاجرى أن هناك 8 دول انتهت من تقديم رؤيتها بالإضافة إلى تونس والسعودية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إرسال كافة الرؤى المختلفة إلى البلدان العربية للاستفادة منها.

وتابع قائلا: "سيتم جمع كافة الرؤى العربية يوم 16 من شهر أغسطس الجارى لمناقشتها ووضع إطار موحد لجهود الدول العربية للتنمية الثقافية العربية للتنمية المستدامة 2030".

ونوه مدير إدارة الثقافة بأهمية التحضير للمؤتمر الثانى على مستوى الثقافة والتراث وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر على أن يكون فى الأسبوع الأول من ديسمبر.

وأشار الهاجرى إلى أنه تم مناقشة التحضير للقمة العربية الثقافية بتقديم ورقة تفاهم بالتعاون مع إدارة الثقافة والأليكسو والفكر العربي، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين المنظمات الثقافية العربية قبل القمة.