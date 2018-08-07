إغلاق شارع أحمد حلمى فى الاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب توسعة كوبرى روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على تنفيذ أعمال عبارة عن ربط التوسعة الخاصة بكوبري محور روض الفرج مع كوبري أبو وافية، مما يستلزم غلق شارع أحمد حلمى فى الإتجاهين ساعة يوميا لمدة ثلاثة أيّام لرفع وتركيب كمر حديدى لتوسعة كوبري ابو وافية.

وسيكون الغلق لمدة ساعة يوميا فى الفترة،من يوم 8/ 8/ 2018 وحتى يوم 10/ 8/ 2018 من الساعة واحدة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحا، ومن الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف صباحا.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع، بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.