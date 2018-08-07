إضراب آلاف العاملين بزراعة الشاى فى الهند للمطالبة بزيادة 50 سنتا يوميا

أ ف ب

بدأ مئات آلاف العاملين فى زراعة الشاى فى شرق الهند إضراباً مدته ثلاثة أيام الثلاثاء مطالبين الحكومة ومالكى المزارع بزيادة أجورهم 50 سنتاً فى اليوم.

وأدى الإضراب فى ولاية غرب البنغال فى جبال الهملايا، الى توقف العمل فى معظم مزارع الشاى فى المنطقة.

وصرح الوك شاركرابورتى رئيس اللجنة المركزية لنقابة عمال المزارع "يشارك أكثر من 400 ألف عامل من نحو 370 مزرعة شاى فى الإضراب الذى يستمر ثلاثة أيام".

وقال أن "الحد الأدنى لأجر العامل يومياً فى المزرعة هو 169 روبية (2,46 دولار). وطالبنا بزيادة بنسبة 20% ليرتفع الأجر إلى 203 روبية (2,96 دولار).

ولم يؤد الإضراب حتى الآن إلى تعطل العمل فى مزارع دارجيلينج الشهيرة بإنتاج الشاى الذى يحمل اسمها ويصدر إلى جميع أنحاء العالم.

وذكرت التقارير أن الإضراب تؤيده نحو 20 نقابة عمالية محلية.

وتأمل النقابات فى ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لأن وقف العمل فى موسم الأمطار الموسمية، عندما يبلغ الإنتاج ذروته، يعنى خسائر أكبر لمالكى المزارع.