إصابة 6 فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غرب سوهاج، انقلاب سيارة نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة، مما أدى لإصابة 6 من مستقليها.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المديرية والرائد محمد جاب الله معاون مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة رقم 11212 نقل سوهاج قيادة "عبد الرحمن أ ع" 48 سنة سائق ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن، مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من، قائد السيارة و"حازم ع ع" 18 سنة عامل و"عنتر م م" 34 سنة عامل و"محمد خ أ" 36 سنة عامل – ويقيمون دائرة المركز و"محمد ع أ" 28 سنة عامل – ويقيم دائرة مركز جرجا و"هاني ف ر" 38 سنة عامل – ويقيم دائرة مركز أبو تشت " قنا " من مستقلي السيارة "اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4478 جنح المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.