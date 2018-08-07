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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:23 م
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إصابة 5 أشخاص فى انفجارين منفصلين جنوبى العاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:01 م
إصابة 5 أشخاص فى انفجارين منفصلين جنوبى العاصمة العراقية بغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أصيب خمسة أشخاص بينهم امرأة وطفل فى انفجارين منفصلين جنوبى العاصمة العراقية بغداد.

ففى حى العامل جنوب بغداد، أعلن مصدر أمنى إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة تقل ركابًا أثناء مرورها بالمنطقة.

وفى حادث آخر فى منطقة البياع جنوب غربى بغداد، أفاد مصدر فى الشرطة - بحسب قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الثلاثاء - بأن مدنيًا أصيب فى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوبر ماركت.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضًا ملموسًا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.

 

 


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