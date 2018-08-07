إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى جهينة وجرجا بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمشروع غرب طهطا في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ علي أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة للتعديات ، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مشروع غرب طهطا ، وجاءت الحملة بالاشتراك مع رؤساء القري ، وحماية الاراضي بمشروع غرب طهطا ، والمتابعة ، والتفتيش المالي والإداري ، والإدارة الهندسية بالوحدة ، وتم تأمين الحملة من قوات أمن قطاع الشمال ، ومباحث ومركز شرطة جهينة ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .