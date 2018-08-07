إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى جهينة وجرجا بسوهاج

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي على الأراضى الزراعية بناحية المركز ، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها ، مشددا على الوحدات المحلية بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي وإزالته بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي الرقعة الزراعية واراضي الدولة.
ومن جانبه قال علي يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قرية خارفة التابعة لمجلس قروي البربا ، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وبتأمين من قوات الأمن ، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط ، وجاري اعمال المتابعة بصفة دورية وإزالة التعديات.
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