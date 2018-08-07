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إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى جهينة وجرجا بسوهاج

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:27 م
إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى جهينة وجرجا بسوهاج إزالة تعديات
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمشروع غرب طهطا في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ علي أراضي الدولة والرقعة الزراعية.
 
وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة للتعديات ، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مشروع غرب طهطا ، وجاءت الحملة بالاشتراك مع رؤساء القري ، وحماية الاراضي بمشروع غرب طهطا ، والمتابعة  ، والتفتيش المالي والإداري ، والإدارة الهندسية بالوحدة ، وتم تأمين الحملة من قوات أمن قطاع الشمال ، ومباحث ومركز شرطة جهينة ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي على الأراضى الزراعية بناحية المركز ، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها ، مشددا على الوحدات المحلية بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي وإزالته بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي الرقعة الزراعية واراضي الدولة.

ومن جانبه قال علي يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية  قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قرية خارفة التابعة لمجلس قروي البربا ، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وبتأمين من قوات الأمن ، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط ، وجاري اعمال المتابعة بصفة دورية وإزالة التعديات.

 

 

 

 


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