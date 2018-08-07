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إجراء 16عملية قسطرة قلب للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة مليون جنيه

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:34 م
إجراء 16عملية قسطرة قلب للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة مليون جنيه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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 اختتمت اليوم فعاليات "ورشة العمل لغلق الثقوب لأمراض القلب عن طريق الدعامات الذكية بالقسطرة العلاجية" والتي نظمتها وحدة قلب الاطفال بالمستشفى الجامعي بسوهاج علي مدار بومين، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وأضاف أنه تم إجراء عدد 16عملية قسطرة قلب علاجية وذلك بالمجان، بالتعاون مع جمعية الأرومان الخيرية بتكلفة تقدر بمليون جنيه، موضحاً أن إجراء تلك العمليات ساهم في تقليل قوائم الانتظار وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبد العال الباجي رئيس قسم طب الاطفال والمشرف علي وحده قلب الاطفال، إنه تم علي مدار اليومين لورشة العمل اجراء 16عملية قسطرة علاجية ، وذلك بمساعدة الدكتورة أمل السيسي استاذ طب وقلب الاطفال بمستشفي ابو الريش التابع لكلية الطب جامعة القاهرة، وفريق عمل من اطباء وحدة قلب الاطفال، وقسم جراحة القلب والصدر، واطباء من قسم التخدير بالمستشفي الجامعي.

وأوضح أنه تم اجراء 10عمليات حالات غلق ثقوب قلب للأطفال، واربعة حالات اخري اجريت لهم عملية غلق الوصلة الشريانية، وحالة اجريت لها عملية غلق ثقب بين البطين الأيمن والأيسر، وأخري اجريت لها عملية توسيع الشريان الأورطي بالبالون وتم اثناء الورشة إجراء أشعة تلفزيونية رباعية الأبعاد علي القلب لعدد 8 اطفال، و مناظرة اكثر من 30 طفل .

والجدير بالذكر ، أن وحدة قلب الأطفال، تقوم بعمل ثلاثة أو أربعة عمليات قسطرة علاجية للأطفال كل يوم سبت،وذلك للعمل علي تقليل قوائم الانتظار.

 


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