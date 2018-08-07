أمن القليوبية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على الشباب بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تم عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وإعداد كمين أمني وضبطهم وهم كلا من "أحمد. ح" 40سنه،عاطل والسابق اتهامه في قضيتى سرقة ومخدرات" ، و" محمد. ع "40سنه،عاطل والسابق اتهامه في 11 قضية" خطف ومخدرات ونشل"، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 475 جنيه وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 15523 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق