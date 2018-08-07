أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-8-2018.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، السويس للأسمنت، اللصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 167 مليون ورقة مالية بقيمة 632 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.26% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.52%، والعرب على 10.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.45%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 761 ألف جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2611 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 15690 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما 1 بسعر إغلاق 0.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 60%

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو -2 بسعر إغلاق 0.20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.65%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل بسعر إغلاق 12.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية بسعر إغلاق 0.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.59%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى - 1 بسعر إغلاق 0.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 43.80%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.58 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 11.80 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 12.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 45.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%