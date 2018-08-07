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"أزهر الشرقية" يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثانى للابتدائية والإعدادية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:03 م
"أزهر الشرقية" يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثانى للابتدائية والإعدادية المعاهد الأزهرية - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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بدأت أعمال تصحيح الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بالكنترول لجميع المواد، وستستمر لحين انتهاء تصحيح أوراق الإجابة.
 
و تفقد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، العمل بمركز التصحيح، و نبه على الكنترول الاهتمام الكامل واليقظة التامة فى التصحيح ومراعاة المصححين لجميع الإجابات الصحيحة المحتملة وعدم التقيد بالنموذج حرفيا حيث أن النموذج استرشادى وعلى المصحح عدم ترك أية إجابة دون تصحيح والتقيد بدرجة كل جزئية بالسؤال ومراعاة ما فية مصلحة الطالب.
 
كما نبه فضيلته إلى ضبط المراجعات الفنية والعددية والالتزام بكافة تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لعملية التصحيح والتزام كل معلم بواجباته المنوطة به فى إتمام التصحيح على الوجه الأكمل وعلى كل مشرف مادة مراعاة كل ماهو مدون من تعليمات أو ملاحظات مدونة على المظروف مع الت أكد من إتمام التوقيعات بخط واضح على المظروف كل حسب العمل المكلف به.
 

 


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