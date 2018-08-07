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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-8-2018

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-8-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.103 مليار جنيه.
 
 

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.103 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 167 مليون ورقة مالية بقيمة 632 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.26% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.52%، والعرب على 10.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.45%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 761 ألف جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2611 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 15690 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
 
 

جلسة تجريبية

قررت إدارة البورصة المصرية، عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، وذلك للتعديلات المقترحة على أنظمة التداول الخاصة بالعلامة العشرية الثالثة لعملة التداول، وذلك يوم الأحد الموافق 12 أغسطس بعد جلسة التداول فى حدود الساعة 3.30 مساءً.
 
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الاثنين على تراجع.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.
  
 

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