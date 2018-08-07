أثينا: سنرد بطريقة مناسبة على طرد دبلوماسيين يونانيين من موسكو

أ ش أ

أكدت اليونان اليوم الثلاثاء أنها سترد بطريقة مناسبة على إعلان روسيا أنها ستطرد دبلوماسيين يونانيين من موسكو فى خطوة انتقامية بشأن قرار اتخذته أثينا بطرد اثنين من المبعوثين الروس لديها.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت أنها استدعت السفير اليونانى لدى موسكو أندرياس فريجاناس وسلمته مذكرة دبلوماسية تبلغه بالإجراءات التى اتخذتها موسكو ردا على أثينا.

وصدر أمر لاثنين من موظفى السفارة اليونانية بالإضافة إلى مدير المكتب السياسى لوزير الخارجية اليونانى جيورجوس ساكيلاريو بمغادرة الأراضي الروسية. ووصفت مصادر دبلوماسية -اشترطت عدم كشف هويتها- الرد الروسى بأنه "غير متناسب".

وأوضحوا أن القرار اليونانى تم اتخاذه على أساس أدلة واضحة بشأن تورط أفراد محددين داخل السفارة الروسية لدى أثينا في أنشطة تخترق الشؤون الداخلية اليونانية. وأكدت نفس المصادر أن اليونان سترد بطريقة مناسبة على ذلك.

ويشار إلى أن أثينا طردت الشهر الماضى اثنين من الدبلوماسيين الروس فى السفارة الروسية لديها ومنعت اثنين آخرين من دخول اليونان، بعد ظهور أدلة توضح أنهم حاولوا إثارة المعارضة على صفقة اسم بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة التى فتحت الطريق للاخيرة لعضوية الاتحاد الأوروبى فى البلقان وعضوية حلف شمال الأطلسى "ناتو".

ووصف المسؤولون الروس فى ذلك الوقت الخطوة اليونانية بأنها غير مبررة وحذرت من رد مماثل.