آلاف الأقباط يشاركون فى موكب "الدورة" بدير السيدة العذراء بأسيوط.. صور

أسيوط ـ محمود عجمى

شارك آلاف الأقباط في مراسم زفة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، بدير السيدة العذراء بجبل درنكه بأسيوط، تزامنا مع احتفالات صيام العذراء وذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر واحتمائها بمغارة بجبل أسيوط الغربى هربا من بطش الرومان.

وانطلقت موكب "الدورة" من مغارة دير درنكه بجبل أسيوط الغربي، إذ يظهر القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح، كما يتواجد بداخل موكب "الدورة" نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يشير إلى شعب الكنيسة بالبركة والمحبة والسلام.

وحرص آلاف الأقباط المشاركون فى الاحتفالات علي التبرك بأيقونات للسيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، فيما حرص آخرون على التصارع لتقبيل يد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط ، كما أطلقت السيدات الزغاريد للترحيب به.

وتلى الآباء الكهنة خلال الموكب "الدورة" بتلاوة أصعاد بخور الصلوات مع ترتيب المدائح أمام الأيقونة الاحتفالية، ثم عاد الموكب، إلى كنيسة المغارة، لوضع الأيقونات بداخلها.

توافد مئات الأقباط علي دير السيدة العذراء بدير درنكه بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في احتفالات صيام العذراء؛ تزامنا مع ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر واحتمائها بمغارة بجبل أسيوط الغربى هربا من بطش الرومان.

وتنطلق الاحتفالات من اليوم 7 أغسطس وتستمر حتى 21 أغسطس الحالي وهي الفترة الزمنية التى مكثتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها بمصر في هذا المكان والذى يعد من أهم المزارات السياحية الدينية، ويقصده أكثر من مليونى زائر على مدار العام ومن مختلف المحافظات.

وشهدت الاحتفال تواجدًا أمنيا على مداخل ومخارج دير درنكه، وأقيمت نقاط تفتيش متعددة على الأماكن والشوارع المؤدية للدير؛ وشدد اللواء جمال شكر، مدير امن اسيوط، قوات الأمن بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحين انتهاء الاحتفالات، وضع الخدمات وسيارات الإطفاء، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى مراقبة الخدمات وتأمين مخارج ومداخل الدير، تحسبا لأي عمليات من شأنها تهديد الزائرين وإفساد فرحتهم.

ويقع دير السيدة العذراء علي ارتفاع 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض بالجبل الغربى بقرية درنكة بمحافظة أسيوط، ويوجد بدير درنكة مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة، وطول واجهتها 160 مترا وعمقها 60 مترا، وهذه المغارة ترجع إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد، وهناك كنيسة السيدة العذراء المنارة، وكنيسة ماريوحنا، وكنيسة الميدان، وكنيسة النجمة، وكنيسة الصليب.











































