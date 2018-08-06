50 رجل أعمال يشاركون فى ملتقى الأعمال "المصرى اللبنانى" الرابع ببيروت

كتب هانى الحوتى

أعلن المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن عقد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وتشارك الجمعية بوفد يضم أكثر من 50 رجال أعمال مصرى يعملون فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والصادرات والزراعة ومواد البناء.

وتنظم الجمعية الملتقى بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال برئاسة رؤوف أبو زكى ومجلس الأعمال المصرى البنانى برئاسة المهندس أحمد السويدى، بالاشتراك مع سفارتى مصر ولبنان والتمثيل التحارى بالسفارة المصرية ببيروت.

ومن المقرر أن يشارك الوفد المصرى فى الملتقى الثقافى المصرى اللبنانى الثانى فى بيروت والذى تنظمه الجمعية بالاشتراك مع مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جامعة بيروت العربية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن الملتقى يهدف إلى مد جسور التعاون مع الإشقاء فى لبنان اقتصادياً وثقافياً وتجارياً وتبادل الخبرات الخبرات والفرص فى الأسواق العربية وفى إفريقيا.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أننا مستمرون فى دعم كافة مجالات التعاون المصرى اللبنانى لتحقيق التكامل من أجل زيادة الصادرات إلى دول القارة الافريقية وتحويلها إلى واقع ملموس لتصبح رافداً من روافد الاقتصاد لكل من مصر ولبنان.

من جانبه قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية، أن الملتقى سيشهد جلسات عمل نقاشية ولقاءات ثنائية بين الشركات المصرية واللبنانية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفاعليات الداعمة للشراكة المصرية اللبنانية من اجل زيادة التبادل التجارى وإقامة مشروعات مشتركة بالإضافة إلى تحقيق التكامل من أجل التصدير إلى أسواق أخرى وخاصة السوق الافريقية.