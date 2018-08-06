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312 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق العربية والأجنبية بـ7أشهر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:01 ص
312 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق العربية والأجنبية بـ7أشهر خضروات - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح ـ جمال حراجى
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قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستطلاع الأراضى بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية بلغ 311.7 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 1527646 طنا خلال الـ7 شهو الماضية.

وبلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 6.5 مليون دولار لكمية قدرها 4848 طنا، فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة217.8 مليون دولار لكمية قدرها 1254772 والمحاصيل الحقلية 87.4 مليون دولار لكمية قدرها 267912 طنا، والنباتات الطبيعية والعطرية 32915 دولارا لكمية قدرها 112 طنا.

وأضاف الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أن إجمالى قيمه ما تم تصديره خلال شهر يوليو الماضى فقط بلغ 2.7 مليون دولار لكمية قدرها 1468 طنا، وقد شملت أصناف من الفراولة المجمدة ومعجون الطماطم والخضروات المجمدة، وزيتون أخضر وعنب وثمار جوافة وعصائر برتقال وعصائر فاكهة وشرائح مانجو وفول سودانى وفاصوليا بيضاء وشمر وفحم نباتى طبى وقد تم تصديرها إلى دول كل من، روسيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية ولبنان وإيطاليا والأردن وانجلترا واليمن وإثيوبيا وسويسرا وتونس والاتحاد الأوروبى.

 

 


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