3 مطالب لاتحاد المستثمرين من وزيرة التخطيط.. أبرزها تخفيض أعباء التصنيع

كتب هانى الحوتى

3 مطالب رئيسية تصدرت لقاء وفد من أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، اليوم الاثنين، وهى أولا تخفيض أعباء تكاليف التصنيع، وثانيا سرعة رد المساندة التصديرية، ثالثا البيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة.

فى المقابل استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خطة عمل الوزارة والمشروعات التى تقوم بتنفيذها كما استعرضت أجندة رؤية مصر 2030 والتحديثات التى تضمنتها مؤخرًا بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، وخطط تطوير الجهاز الإدارة للدولة للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إنه طالب خلال الاجتماع مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، إلغاء الضرائب العقارية على المصانع بمنقطة الكوثر الصناعية، مضيفا أن القانون القديم للضريبة العقارية أعفى تلك المنطقة من دفع الضرائب، وبالتالى لم يسدد المستثمرين تلك الضريبة فى السابق خاصة وأنهم حصلوا على تلك الأراضى مجاناً، ويتم مطالبتهم حالياً بالضريبة وفقا لقيمتها السوقية الحالية.

فيما طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، بضرورة خفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراضى أو ضرائب بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يقوى على المنافسة مع الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى سرعة رد المساندة التصديرية.

وأضاف عارف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اتحاد المستثمرين طالبوا بضرورة وضع الدولة خطط لمواجهة البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرين خلال التعامل مع الجهات الحكومية، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، وفى هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط وضع الحكومة خطط لتسهيل أداء الخدمات الحكومية إلكترونياً، ورفع كفاءة العاملين بالدولة.

وذكر عارف، أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط عل إعداد اتحاد المستثمرين دراسة بمشاكل الاستثمار والصناعة وعرضها على الوزيرة على أن يتم مناقشتها فى اجتماع لاحق، كما تم الاتفاق على عقد لقاء دورى معها كل 3 شهور لإنهاء أى مشاكل تواجه المستثمرين.

فيما طالب عبد الله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، بإنشاء مكاتب لوزارة التخطيط بالمحافظات لمساندتها فى التخطيط السليم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية، كما طالب بسد الفجوة فى الموظفين ببعض الجهات الحكومية، فضلا عن سرعة رد المساندة التصديرية ومستحقات المستثمرين لدى الجمارك.

يذكر أن وفد اتحاد المستثمرين ضم فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام، وكلا من محمود الشندويلى، عبد الله الغزالى، صبحى نصر، محى حافظ أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى، معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، عادل اليمانى المستشار الإعلامى.