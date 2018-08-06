video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

14 مليون جنيه إنفاقا سنويا متوقعا للعام الثانى لمجمع برج العرب الإبداعى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:00 ص
14 مليون جنيه إنفاقا سنويا متوقعا للعام الثانى لمجمع برج العرب الإبداعى وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قدر الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذى لمنظمة اتصال، حجم الإنفاق المتوقع لمجمع الإبداع ببرج العرب خلال عامة الثانى 2018/2019 أكثر من 14 مليون جنيه بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركات والجامعات والمراكز البحثية المشاركة فى مجمع برج العرب.

وأضاف شديد: "أن اتصال بالتعاون مع باقى أعضاء مجمع برج العرب يسعون إلى اجتذاب 5 ملايين جنيه أخرى كمصادر دخل متنوعة لدعم أنشطة المجمع، مشيرًا إلى أنه بعد الإعلان عن بدء احتضان المرحلة الأولى من الشركات المشاركة فى حاضنة "ابنى – برج العرب" ستبدأ أكاديمية البحث العلمى فى دعم الشركات المحتضنة من خلال مبادرة "انطلاق".

وقال: "إن مجمع الإبداع فكرة وليدة من مركز الإبداع وريادة الإعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ويمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية، أكاديمية البحث العلمى، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، ومنظمة اتصال و12 شركة أخرى تعمل فى المجالات التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن ايتيدا تعتبر هى الممول الرئيسى لمجمع الإبداع التكنولوجى بتمويل سنوى يتراوح بين 60-80%، ومن المستهدف احتضان 10 شركات سنويا وتنفيذ 10 مقررات دراسية فى مجال إنترنت الأشياء IOT والمدن واللوجستيات الذكية".

ومن المقرر أن يتسع نشاط المجمع ليشمل موضوعات الروبوت والتى تلقى اهتماما كبيرا على جميع المستويات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات يشارك فى قمة الابتكار التكنولوجي بمجال الشمول الرقمى

اتصال

مجمع الابداع

برج العرب

المناطق التكنولوجية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة