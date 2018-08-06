14 مليون جنيه إنفاقا سنويا متوقعا للعام الثانى لمجمع برج العرب الإبداعى

كتبت: هبة السيد

قدر الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذى لمنظمة اتصال، حجم الإنفاق المتوقع لمجمع الإبداع ببرج العرب خلال عامة الثانى 2018/2019 أكثر من 14 مليون جنيه بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركات والجامعات والمراكز البحثية المشاركة فى مجمع برج العرب.

وأضاف شديد: "أن اتصال بالتعاون مع باقى أعضاء مجمع برج العرب يسعون إلى اجتذاب 5 ملايين جنيه أخرى كمصادر دخل متنوعة لدعم أنشطة المجمع، مشيرًا إلى أنه بعد الإعلان عن بدء احتضان المرحلة الأولى من الشركات المشاركة فى حاضنة "ابنى – برج العرب" ستبدأ أكاديمية البحث العلمى فى دعم الشركات المحتضنة من خلال مبادرة "انطلاق".

وقال: "إن مجمع الإبداع فكرة وليدة من مركز الإبداع وريادة الإعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ويمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية، أكاديمية البحث العلمى، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، ومنظمة اتصال و12 شركة أخرى تعمل فى المجالات التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن ايتيدا تعتبر هى الممول الرئيسى لمجمع الإبداع التكنولوجى بتمويل سنوى يتراوح بين 60-80%، ومن المستهدف احتضان 10 شركات سنويا وتنفيذ 10 مقررات دراسية فى مجال إنترنت الأشياء IOT والمدن واللوجستيات الذكية".

ومن المقرر أن يتسع نشاط المجمع ليشمل موضوعات الروبوت والتى تلقى اهتماما كبيرا على جميع المستويات.