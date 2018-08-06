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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:16 م
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وكيل البنك المركزى: الدفع الإلكترونى من 2 إلى 3% من إجمالى التعاملات البنكية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:07 م
وكيل البنك المركزى: الدفع الإلكترونى من 2 إلى 3% من إجمالى التعاملات البنكية المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى
شرم الشيخ - عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب
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كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى  المصرى للمدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، عن إعداد البنك المركزى منظومة رقمية لتفعيل الخدمات البنكية، مؤكدًا أن هناك محاور أساسية لتلك المنظومة من بينها التشريعية والبنية التحتية وتفعيل الدفع عبر التكنولوجيا الحديثة سواء الموبايل أو شبكات الإنترنت.

وقال أيمن حسين فى تصريحات له على هامش اجتماعات التجمع الإفريقى لصندوق النقد والبنك الدولى فى مدينة شرم الشيخ، أنه سبق مناقشة تفعيل تلك المنظومة من الدفع غير النقدى بآخر اجتماع للمجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة تفعيل ذلك النظام بالاجتماع المقبل للمجلس.

وقال أيمن حسين، إن نسبة الدفع الإلكترونى فى مصر لا تتجاوز ما بين 2 إلى 3% من إجمالى التعاملات البنكية، فى حين تصل فى دولة مثل السويد إلى 90٪، مؤكدًا أن البنك يستهدف أن تصل إلى 10% خلال 3 سنوات مقبلة بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة.

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم عملاء الإنترنت البنكى فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية يبلغ نحو 2 مليون مستخدم.

وأضاف أيمن حسين، فى تصريحات صحفية من مدينة شرم الشيخ، أن عدد المحافظ الذكية فى السوق المصرفية المصرية يبلغ نحو 11 مليون لنحو 9.5 مليون عميل، مؤكدًا على أن هناك إطار عمل متكامل للتحول الرقمى فى مصر يشمل أطر تشريعية وتكنولوجيا معلومات وبنية تحتية، وذلك فى إطار جهود المجلس القومى للمدفوعات.


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