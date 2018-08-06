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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:30 ص
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وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد: تجديد الخطاب الدينى وتفعيل القوافل أولوية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:00 ص
وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد: تجديد الخطاب الدينى وتفعيل القوافل أولوية الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية: إنه تلقى تعليمات واضحة من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة تجديد الخطاب الدينى بمساجد الإسكندرية وتفعيل القوافل الدعوية والدروس العلمية وتنشيط العمل الدعوى على أرض الواقع فى المساجد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سيقوم بفتح ملف العمال والموظفين بمديرية أوقاف الإسكندرية وسيتم تطبيق القانون على كل مقصر ومتابعة الأئمة بمنتهى الحسم والشدة ومعاقبة غير الملتزمين بقواعد وقوانين وزارة الأوقاف.

كما أكد على ضرورة التزام الأئمة بالقوانين والالتزام بالزى الأزهرى، قائلا "لدى تعليمات صارمة سيتم تنفيذها بالحرف ومحاسبة شديدة للمقصرين وسيشعر المواطنين أن هناك أوقاف بالإسكندرية".

يذكر أن أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار الوزارى رقم (175) لسنة 2018م، بتكليف الشيخ محمد خشبة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد عجمى محمود بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس، وتكليف الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية.


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