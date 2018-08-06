وزير الداخلية اليمنى: ميليشيات الحوثى تعيش أسوأ حالاتها

وكالات

أكد وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى اليوم أن ميليشيا الحوثى الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر قواتها فى كل الجبهات.

وأوضح الميسرى خلال لقائه محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمى أن المعارك التى يخوضها الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ستستمر حتى تحقيق النصر وتخليص كل محافظات اليمن من المتمردين الانقلابيين.

ونوه وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بـ"جهود الجيش اليمنى والمقاومة فى مواجهة المشاريع الظلامية التى يسعى الانقلابيون إلى استعادتها خدمة لمطامح وخطط إيران التى جندت الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون لتنفيذ مراميها ومخططاتها فى اليمن".

وأكد دعم وزارته لتطبيع الأوضاع الأمنية فى المناطق المحررة وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة.