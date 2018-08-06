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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:33 م
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وزيرة الاستثمار تدعو دول القارة السمراء للمشاركة بمؤتمر إفريقيا الاستثمارى 2018

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:13 م
وزيرة الاستثمار تدعو دول القارة السمراء للمشاركة بمؤتمر إفريقيا الاستثمارى 2018 وزيرة الاستثمار
كتب محسن البديوى
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دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدول الإفريقية للمشاركة فى مؤتمر إفريقيا الاستثمارى 2018 المقرر انعقاده فى جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.

وأثنت خلال كلمتها باجتماعات التجمع الإفريقى لصندوق النقد الدولى، على دور البنك الدولى وصندوق النقد فى دعم القارة الإفريقية، مشيدة بدور القطاع الخاص كونه لاعب رئيسى فى التنمية الاقتصادية ودعم فرص العمل.

وأشارت إلى أن اجتماعات التجمع الإفريقى لصندوق النقد الدولى ناقشت دعم الشاب وتأثيرهم وريادة الأعمال، والشمول المالى.

وتقدمت وزيرة الاستثمار بالتهنئة لدولة غانا على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الإفريقى فى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة استعداد مصر لتقديم كل ما يساهم فى نجاح رئاستها لهذا التجمع.


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