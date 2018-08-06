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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:06 ص
خالد صلاح
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وزراء خارجية "آسيان" يدعون بيونج يانج للالتزام بنزع سلاحها النووى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:51 ص
وزراء خارجية "آسيان" يدعون بيونج يانج للالتزام بنزع سلاحها النووى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول(أ ش أ)
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حث وزراء الخارجية برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) و17 دولة أخرى كوريا الشمالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن إنهاء عملية نزع سلاحها النووى خلال مباحثاتهم فى سنغافورة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن البيان الختامى لمنتدى آسيان أن " الوزراء حثوا جميع الأطراف المعنية على مواصلة العمل من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين فى شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية".

كما حث البيان أيضا كوريا الشمالية على الوفاء بالتزامها المعلن بنزع السلاح النووى التام وتعهدها بالامتناع عن إجراء مزيد من التجارب النووية والصاروخية.

ورحب البيان بالقمم التى عقدتها الكوريتان فى أبريل ومايو فى قرية الهدنة الحدودية فى بانمونجوم وقمة سنغافورة التاريخية فى يونيو بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وأصدر منتدى أسيان الإقليمى السنوى لهذا العام فى سنغافورة بيانا لخص فيه نتائج اجتماع وزراء الخارجية، ويعد هذا هو المنتدى الإقليمى الوحيد الذى يشارك فيه وزير الخارجية الكورى الشمالى .

 


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