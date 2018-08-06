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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:48 م
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وزارة الداخلية اليمنية: ندعم المناطق المحررة لتطبيع الأوضاع الأمنية بها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:12 م
وزارة الداخلية اليمنية: ندعم المناطق المحررة لتطبيع الأوضاع الأمنية بها جانب من اجتماع اليوم
إيمان حنا
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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسرى، أن وزارة الداخلية ستقدم الدعم اللازم لإدارة أمن الجوف لتطبيع الأوضاع الأمنية فى المناطق المحررة، وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة .

كما أشاد بالأدوار البطولية الشجاعة التى يسطرها أبناء محافظة الجوف فى مواجهة ميليشيا الحوثى الانقلابية المسنودة من إيران وخوضهم المعارك فى كافة جبهات القتال وتحقيق النصر تلو الآخر وتقديمهم تضحيات جسام فى سبيل القضاء على الانقلاب وعودة الشرعية .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن بمحافظ الجوف أمين العكيمى ومدير شرطة المحافظة العميد ركن سليم السياغى، والذين أطلعا وزير الداخلية عن آخر مستجدات الوضع العسكرى والأمنى فى المناطق المحررة بالجوف.

ونوه وزير الداخلية بجهود أبطال الجيش والمقاومة فى المحافظة الذين جسدوا أروع ملاحم الاستبسال والفداء فى مواجهة المشاريع الظلامية التى يسعى الانقلابيون إلى استعادتها خدمة لمطامح وخطط إيران التى جندت الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون لتنفيذ مراميها ومخططاتها باليمن .

كما أكد الميسرى أن الميليشيا الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر قواتها فى كل الجبهات وأن المعارك التى يخوضها الجيش الوطنى وأبطال المقاومة الشعبية وكل الشرفاء فى الوطن ستستمر حتى تحقيق النصر.


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