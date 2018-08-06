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وحدة حقوق الإنسان بكفر الشيخ: هدفنا حل مشكلات المواطنين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:12 ص
وحدة حقوق الإنسان بكفر الشيخ: هدفنا حل مشكلات المواطنين وسام وهدان مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قراراً رقم 1307، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وتعيين وسام وهدان بمجموعة وظائف القانون مديرا لها.

‪قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من إنشاء الوحدة، نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الفردية والجماعية، طبقا للدستور والقوانين والأعراف، ومحاربة الفكر المتطرف، ومساعدة المواطنين فى معرفة سبل الحصول على حقوقهم بالسبل المشروعة، وضمان التعامل مع المواطنين بشكل جيد وعدم انتهاك حقوقهم الآدمية عند تأدية خدماتهم، ومطالبهم داخل أي ديوان حكومي والعمل على حل مشاكلهم، مؤكداً أن وحدة حقوق الإنسان لها شباك موحد، وتم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المواطنين، بجانب الأجهزة والمعدات الحديثة.

وأضافت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن الدستور المصري هو المرجع الأول والأساسي لحقوق الإنسان في مصر، وتحديداً الباب الثالث منه والذي ينظم  الحقوق والحريات والواجبات، فضلا عن بعض المعاهدات الدولية في منظومة حقوق الانسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1984، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966،والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة لقوانين العمل المصرية المنظمة للعمل .

 


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