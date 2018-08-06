نيوزويك: تزايد عدد الساعين لإجراء جراحات تجميلية لتحسين صورهم السيلفى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن التطبيقات البصرية مثل "سناب شات" و"فيس تون"، التى تسمح للمستخدمين بتنقية مظهرهم ربما تؤدى إلى اتجاه خطير بين الشباب الذين يفضلون بشكل متزايد الظهور الذى يتم تعديله ووضعه فى إطار معين أكثر من الحقيقة.

وفى مقال لمجلة JAMA facial plastic Surgey، كتبت أساتذة الأمراض الجلدية بجامعة بوسطن "إن 55% من جراحى التجميل ذكروا أن المرضى يسعون إلى إجراءات لتحسين الوجه لتحسين مظهرهم فى صور السيلفى، وهو دليل على أن معايير الجمال على السوشيال ميديا وتطبيقات تعديل الصور قد حفزت ظاهرة يسمونها Snapchat dysmorphia، والتى تعنى الأمر غير العادي فى حجم جزء معين من الجسم.

وأظهرت دراسات السنوات السابقة أن المرضى يطلبون إجراءات تجميلية من أجل تقليد مظهر المشاهير، لكن بسبب انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعى التى تسمح للمستخدمين بتغيير صورتهم لتبدو أكثر نحافة أو أكثر تناسقا، يسعى المرضى بشكل متزايد إلى محاكاة مظهرهم فى سناب شات، الذى يسمح بجعل الأنف أصغر ويقوم بتوسيع العينين وتضخيم الشفتين، بحسب ما قال الباحثون.

وأكد الباحثون، أن هذا الاتجاه مقلق لأن هذه الصور الشخصية التى يتم فلترتها تمثل مظهرا لا يمكن تحقيقه وتزيل الخطر بين الواقع والخيال لهؤلاء المرضى.