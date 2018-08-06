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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:53 ص
خالد صلاح
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"نيكى" يتراجع بعد جلسة متقلبة وسط توترات تجارية بين طوكيو وواشنطن

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:20 ص
"نيكى" يتراجع بعد جلسة متقلبة وسط توترات تجارية بين طوكيو وواشنطن بورصة طوكيو ـ أرشيفية
(رويترز)
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أغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا فى جلسة متقلبة ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع استمرار توخى المستثمرين الحذر ، فى ظل مجموعة من نتائج أعمال الشركات، والمحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم شركات المقاولات بعد أن هوى سهم تايسي 12 % وأضر بالمعنويات في القطاع عقب إعلان الشركة انخفاض صافي ربحها في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 34.4 بالمئة إلى 12.96 مليار ين مقارنة بها قبل عام. ونزل مؤشر قطاع البناء 2.4 بالمئة وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء في البورصة.

وهبطت أسهم كاجيما 4.3 بالمئة وشيميزو 4.4 بالمئة وأوباياشي 4.9 %، وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.1 % عند 22507.32 نقطة بعد أن تحرك صعودا وهبوطا على مدار الجلسة.

وسيطرت حالة من الحذر على الأسواق المالية مع هبوط الأسهم الصينية عقب أحدث تهديدات من بكين بفرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يوم التاسع من أغسطس

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % لينهي الجلسة عند 1732.90 نقطة.


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