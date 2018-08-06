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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:20 م
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نقيب فلاحى بنى سويف يطالب الرى برفع المخلفات من مياه الترع

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:49 م
نقيب فلاحى بنى سويف يطالب الرى برفع المخلفات من مياه الترع جانب من اللقاء
بنى سويف أيمن لطفى
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طالب سيد قرنى نقيب الفلاحين ببنى سويف برفع المخلفات التى تعوق تدفق مياه الرى بترع منقريش وحاجر بنى سليمان بمركز بنى سويف، وسمسطا جنوب غرب المحافظة والزرابى بمركز ناصر شمال المحافظة، وتحول دون وصولها للأراضى الزراعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، المهندسين، على عبد الحفيظ وكيل وزارة الرى بالمحافظة ونادى سمير مدير رى بنى سويف بمقر مديرية الرى بمدينة بنى سويف، بحضور وفد من فرع النقابة يضم كلا من بسام سيد أمين اتحاد شباب الريف والقبائل العربية، محمد رجب المستشار القانونى للنقابة، شافعى أبو ناصر، غانم محمد، عبد الهادى عبد المحسن المسؤول الاعلامى بالنقابة. 

 وأكد وفد النقابة خلال اللقاء على أهمية سرعة تنظيف الترع من المخلفات والقمامة والزجاجات والأكياس البلاستيكية، حتى تصل مياه الرى للزراعات لضمان عدم تلف المحاصيل الزراعية، إذ وعد مسؤول الرى بتنفيذ مطلب النقابة فى أقرب وقت.


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