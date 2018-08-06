نقل حاجة فلسطينية لمستشفى "مصر للطيران" بعد إصابتها فى قدمها

أصيبت حاجة فلسطينية بجروح مختلفة فى قدمها، وذلك أثناء نزولها من الأتوبيس الخاص بنقل الفوج المرافق لها، وذلك أمام الصالة الموسمية بالمطار وتقرر نقلها إلى مستشفى مصر للطيران لتقلى العلاج.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، أنه أثناء نزول "ف ح" سقطت من حافلة سياحية كانت تقل مجموعة من حجاج دولة فلسطين قادمين من معبر رفع الحدودى، سقطت على الأرض. وأضافت المصادر أنه على الفور تم إخطار إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم توقيع الكشف الطبى على المسافرة وتبين إصابتها بجروح متفرقة فى الساقين، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى مستشفى مصر للطيران تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لتلقى العلاج.